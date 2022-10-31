23
o
بيروت
24
o
طرابلس
6
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
23
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ريال مدريد المتصدر يكتفي بالتعادل على أرضه أمام جيرونا
Lebanon 24
31-10-2022
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعادل ريال مدريد 1-1 مع جيرونا على ملعبه سانتياجو برنابيو، لكن حامل اللقب حافظ على سجله الخالي من الهزائم في دوري الدرجة الأولى الإسباني ليتقدم بفارق نقطة واحدة على برشلونة.
وبعد شوط أول انتهى دون أهداف افتتح الريال التسجيل عن طريق فينيسيوس جونيور في الدقيقة 70 لكنه أضاع تقدمه بعد ركلة جزاء سجل منها كريستيان ستواني بعدها بعشر دقائق.
Advertisement
وأصيب لاعبو ريال بالإحباط لأكثر من ساعة لكنهم استطاعوا اختراق دفاع المنافس أخيراً عندما سمح إعداد الهجمات على مهل لفيدريكو فالفيردي بإرسال الكرة أمام مرمى المنافس حيث كان فينيسيوس حاضراً ليستفيد من الفرصة ويسكن الكرة الشباك.
وتلقى جيرونا دفعة قوية عندما لمس ماركو أسينسيو الكرة داخل منطقة الجزاء ليحتسب الحكم ركلة جزاء بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، وتقدم ستواني نحو نقطة الجزاء وأرسل تيبو كورتوا في الاتجاه الخاطئ ليعادل النتيجة.
وظن رودريجو لاعب ريال أنه اقتنص الفوز لفريقه في الثواني الأخيرة عندما قاتل للاستحواذ على الكرة أمام مرمى جيرونا في ظل اندفاع شديد مع باولو جازانيجا حارس مرمى جيرونا، لكن الحكم ألغى الهدف لأن الحارس كان يتحكم في الكرة عندما سددها اللاعب البرازيلي.
وساءت الأمور بالنسبة لريال عندما طُرد لاعب خط الوسط توني كروس في الوقت بدل الضائع بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.
وخرج جيرونا صاحب المركز 16 في الترتيب بنقطة ثمينة ليسقط لاعبوه على الأرض عقب المباراة وهم في حالة ارتياح للنتيجة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو ينتشر بقوّة بعد مغادرة عون قصر بعبدا.. ما هو وما حقيقته؟
Lebanon 24
فيديو ينتشر بقوّة بعد مغادرة عون قصر بعبدا.. ما هو وما حقيقته؟
12:33 | 2022-10-30
30/10/2022 12:33:26
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يتأثر بحالة عدم إستقرار... إليكم موعد وصول الأمطار الغزيرة والعواصف الرعديّة!
Lebanon 24
لبنان يتأثر بحالة عدم إستقرار... إليكم موعد وصول الأمطار الغزيرة والعواصف الرعديّة!
09:31 | 2022-10-30
30/10/2022 09:31:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكالٌ يهزّ برجا ويُوقع 7 جرحى.. التوتر كبير وفيديو يرصد المشهد!
Lebanon 24
إشكالٌ يهزّ برجا ويُوقع 7 جرحى.. التوتر كبير وفيديو يرصد المشهد!
13:14 | 2022-10-30
30/10/2022 01:14:22
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يخرج من بعبدا ويترك وراءه "خراب"
Lebanon 24
عون يخرج من بعبدا ويترك وراءه "خراب"
08:30 | 2022-10-30
30/10/2022 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً
10:45 | 2022-10-30
30/10/2022 10:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
03:00 | 2022-10-31
رونالدو يحرج أسطورة مانشستر يونايتد.. هذا ما قعله (فيديو)
17:00 | 2022-10-30
أرسنال يستعيد نغمة الانتصار بخماسية في شباك نوتنغهام
15:00 | 2022-10-30
غوارديولا لن يخاطر بهالاند أمام إشبيلية
14:08 | 2022-10-30
منتخب لبنان للركبي ليغ يتأهل للدور ربع النهائي لبطولة العالم 2022 وبطولة العالم 2025
12:30 | 2022-10-30
فوز سيدات لبنان على الأردن 3-0 استعدادا لبطولة غرب آسيا في الكرة الطائرة
12:00 | 2022-10-30
بعد 71 مباراة.. فان دايك يعيش أولى هزائمه في الأنفيلد
فيديو
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
09:00 | 2022-10-29
31/10/2022 10:00:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
05:39 | 2022-10-29
31/10/2022 10:00:22
Lebanon 24
Lebanon 24
انظر كيف تغير لون الملف بيد ريشي سوناك من أحمر لأخضر بثانية.. فيديو يرصد ما حدث
Lebanon 24
انظر كيف تغير لون الملف بيد ريشي سوناك من أحمر لأخضر بثانية.. فيديو يرصد ما حدث
10:30 | 2022-10-26
31/10/2022 10:00:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact