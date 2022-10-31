ريال مدريد المتصدر يكتفي بالتعادل على أرضه أمام جيرونا

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تعادل ريال مدريد 1-1 مع جيرونا على ملعبه سانتياجو برنابيو، لكن حامل اللقب حافظ على سجله الخالي من الهزائم في دوري الدرجة الأولى الإسباني ليتقدم بفارق نقطة واحدة على برشلونة.وبعد شوط أول انتهى دون أهداف افتتح الريال التسجيل عن طريق فينيسيوس جونيور في الدقيقة 70 لكنه أضاع تقدمه بعد ركلة جزاء سجل منها كريستيان ستواني بعدها بعشر دقائق.وأصيب لاعبو ريال بالإحباط لأكثر من ساعة لكنهم استطاعوا اختراق دفاع المنافس أخيراً عندما سمح إعداد الهجمات على مهل لفيدريكو فالفيردي بإرسال الكرة أمام مرمى المنافس حيث كان فينيسيوس حاضراً ليستفيد من الفرصة ويسكن الكرة الشباك.وتلقى جيرونا دفعة قوية عندما لمس ماركو أسينسيو الكرة داخل منطقة الجزاء ليحتسب الحكم ركلة جزاء بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، وتقدم ستواني نحو نقطة الجزاء وأرسل تيبو كورتوا في الاتجاه الخاطئ ليعادل النتيجة.وظن رودريجو لاعب ريال أنه اقتنص الفوز لفريقه في الثواني الأخيرة عندما قاتل للاستحواذ على الكرة أمام مرمى جيرونا في ظل اندفاع شديد مع باولو جازانيجا حارس مرمى جيرونا، لكن الحكم ألغى الهدف لأن الحارس كان يتحكم في الكرة عندما سددها اللاعب البرازيلي.وساءت الأمور بالنسبة لريال عندما طُرد لاعب خط الوسط توني كروس في الوقت بدل الضائع بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.وخرج جيرونا صاحب المركز 16 في الترتيب بنقطة ثمينة ليسقط لاعبوه على الأرض عقب المباراة وهم في حالة ارتياح للنتيجة.