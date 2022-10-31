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رياضة

رونالدو يحرج أسطورة مانشستر يونايتد.. هذا ما قعله (فيديو)

Lebanon 24
31-10-2022 | 03:00
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تعرض أسطورة مانشستر يونايتد غاري نيفيل لموقف محرج، عندما تجاهله نجم الفريق كريستيانو رونالدو قبل لقاء وستهام يونايتد في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وفي تفاصيل الموقف، كان المدافع المعتزل نيفيل، واحداً من فريق تغطية المباراة لشبكة "سكاي سبورتس" الرياضية، إلى جانب لاعب "الشياطين الحُمر" سابقاً لويس ساها، ولاعب ليفربول السابق جيمي ريدناب.
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عندما دخل رونالدو الملعب للإحماء قبل المواجهة، صافح ساها وريدناب لكنه تجاهل نيفيل، زميله السابق في مانشستر يونايتد.

من جهته، علق قائد منتخب إنكلترا السابق على الموقف مازحاً، فقال إنه كان "خارج قائمة بطاقات عيد الميلاد" بالنسبة للنجم البرتغالي.

المصدر: سكاي نيوز عربية
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