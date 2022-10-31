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رياضة

توني كروس يتلقى بطاقة حمراء "تاريخية"

Lebanon 24
31-10-2022 | 06:00
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تلقى لاعب ريال مدريد توني كروس بطاقة حمراء، في تعادل فريقه 1-1 أمام ضيفه جيرونا بالدوري الإسباني.

وجاء قرار حكم اللقاء بطرد كروس في الدقيقة 92 من اللقاء، إثر تلقيه البطاقة الصفراء الثانية بعد الأولى التي تلقاها في الدقيقة 55.
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أما ما يجعل البطاقة الحمراء "تاريخية" وعلامة فارقة للنجم الألماني، فهي أنها أول حالة طرد لكروس على مدار مسيرته الكروية الممتدة لأكثر من 15 عاما.

واستغرق الأمر وصول كروس إلى سن 32 عاما، وخوضه 775 مباراة مع منتخب ألمانيا وريال مدريد وبايرن ميونيخ وباير ليفركوزن في الـ"بوندسليغا"، حتى يطرد لأول مرة في مباراته رقم 776.

ويشتهر كروس، الذي قابل البطاقة الحمراء بابتسامة، بأدائه الأنيق واعتماده على العقل والذهن قبل المجهود البدني، وانتقل إلى الفريق الملكي بعد كأس العالم 2014 مباشرة.

وبسبب دقة تمريراته، لقب كروس بـ"غارسون" أثناء مشاركته في مونديال 2014 بالبرازيل، في إشارة إلى قدرته على إيصال الكرة بمهارة إلى زملائه.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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