Advertisement

رياضة

ميلان يسجّل السقوط الثاني في الدوري الإيطالي

Lebanon 24
31-10-2022 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1005936-638028005261833143.JPG
Doc-P-1005936-638028005261833143.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فاز تورينو 2-1 على ضيفه ميلان، ليكبد حامل اللقب خسارته الثانية في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وانتزع تورينو تقدما مفاجئا في الدقيقة 35 بواسطة المدافع كوفي دجيدجي، بعد ركلة حرة من فالنتينو لازارو.
Advertisement

وبعد ذلك بدقيقتين، عزز أليكسي ميرانتشوك تفوق صاحب الأرض مستغلا تمريرة طويلة من الحارس فانيا ميلينكوفيتش سافيتش، ليسدد كرة منخفضة اصطدمت بالقائم الأيمن إلى داخل المرمى.

وقلص ميلان الفارق بتسديدة من لاعب الوسط جونيور ماسياس في المرمى الخالي في الدقيقة 67، بعد خطأ من حارس تورينو.

ويحتل ميلان المركز الثالث وله 26 نقطة من 12 مباراة، متأخرا بنقطة واحدة عن أتلانتا ثاني الترتيب وبـ6 نقاط عن نابولي المتصدر، بينما قفز تورينو إلى المركز التاسع وله 17 نقطة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:00 | 2022-10-31
14:00 | 2022-10-31
13:30 | 2022-10-31
13:00 | 2022-10-31
12:30 | 2022-10-31
12:00 | 2022-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website