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رياضة
ميلان يسجّل السقوط الثاني في الدوري الإيطالي
Lebanon 24
31-10-2022
|
12:00
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فاز تورينو 2-1 على ضيفه ميلان، ليكبد حامل اللقب خسارته الثانية في الدوري الإيطالي هذا الموسم.
وانتزع تورينو تقدما مفاجئا في الدقيقة 35 بواسطة المدافع كوفي دجيدجي، بعد ركلة حرة من فالنتينو لازارو.
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وبعد ذلك بدقيقتين، عزز أليكسي ميرانتشوك تفوق صاحب الأرض مستغلا تمريرة طويلة من الحارس فانيا ميلينكوفيتش سافيتش، ليسدد كرة منخفضة اصطدمت بالقائم الأيمن إلى داخل المرمى.
وقلص ميلان الفارق بتسديدة من لاعب الوسط جونيور ماسياس في المرمى الخالي في الدقيقة 67، بعد خطأ من حارس تورينو.
ويحتل ميلان المركز الثالث وله 26 نقطة من 12 مباراة، متأخرا بنقطة واحدة عن أتلانتا ثاني الترتيب وبـ6 نقاط عن نابولي المتصدر، بينما قفز تورينو إلى المركز التاسع وله 17 نقطة.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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