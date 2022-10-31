"قمة الويب" في لشبونة تطرح أسئلة صعبة بشأن العملات المشفرة

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تنطلق فعاليات مؤتمر "قمة الويب" في العاصمة البرتغالية لشبونة، والذي سيتضمن طرح العديد من الأسئلة الصعبة بشأن العملات المشفرة.ومن المتوقع أن يتوافد أكثر من 100 ألف شخص إلى لشبونة لحضور المؤتمر، والذي يستمر لأربعة أيام، في أول نسخة تقام حضورياً بالكامل منذ عام 2019، بعد القيود المرتبطة بجائحة كورونا.ويحاول المؤتمر الجمع بين الشركات الناشئة والمستثمرين ورواد الأعمال، إضافة إلى شخصيات بارزة ستقدم تجارب ووجهات نظر ثرية تغني النقاش في المجال، بينهم هذا العام عالم اللسانيات الشهير نعوم تشومسكي وبطل الملاكمة للوزن الثقيل أولكسندر أوسيك.وسيكون هناك العديد من الجلسات النقاشية نجومها من المتخصصين في العملات المشفرة، على رأسهم تشانبينج جاو، رئيس منصة تبادل العملات المشفرة "باينانس".وقال منظّم المؤتمر بادي كوسجرافه، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، إن هناك "الكثير من الأسئلة التي يجب الإجابة عليها" بشأن العملات المشفرة.وأضاف "لقد بذلنا قصارى جهدنا لإقناع الكثير من ألمع الأسماء في القطاع بالمشاركة، وسيتعرض بعضهم لانتقادات مباشرة على المسرح، وسنرى كيف ستسير الأمور".كما يُفرد المؤتمر مساحة لمشككين في العملات المشفرة، بينهم الممثل بن ماكنزي.