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رياضة

لاعبة سعودية تهزم إسرائيلية... ومن ثمّ تُتوّج بلقب البطولة!

Lebanon 24
31-10-2022 | 09:00
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توجت لاعبة التنس السعودية الصاعدة يارا الحقباني بلقب بطولة البحرين الدولية للتنس "ITF"، على حساب الروسية تامارا يارماكوفا.

ونجحت الحقباني في التغلب على منافستها الروسية بمجموعتين متتاليتين، بواقع: (6-2) و(6-4) في المباراة التي جرت بينهما يوم أمس.
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وكانت يارا الحقباني، البالغة من العمر 17 عاما، قد بلغت النهائي على حساب اللاعبة الإسرائيلية إيزابيل بيلوس، إثر فوزها عليها بسهولة وبمجموعتين من دون رد، بنتيجة: (6-1) و(6-0).

كما أحرزت يارا الحقباني مع البريطانية هيرستوفا في وقت سابق أيضا، لقب البطولة للزوجي كذلك، على حساب الثنائي الروسية تامارا يارماكوفا والإسرائيلية إيزابيل بيلوس أيضا.
 
 
(روسيا اليوم)
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