لاعبة سعودية تهزم إسرائيلية... ومن ثمّ تُتوّج بلقب البطولة!

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توجت لاعبة التنس السعودية الصاعدة يارا الحقباني بلقب بطولة البحرين الدولية للتنس "ITF"، على حساب الروسية تامارا يارماكوفا.ونجحت الحقباني في التغلب على منافستها الروسية بمجموعتين متتاليتين، بواقع: (6-2) و(6-4) في المباراة التي جرت بينهما يوم أمس.وكانت يارا الحقباني، البالغة من العمر 17 عاما، قد بلغت النهائي على حساب اللاعبة الإسرائيلية إيزابيل بيلوس، إثر فوزها عليها بسهولة وبمجموعتين من دون رد، بنتيجة: (6-1) و(6-0).كما أحرزت يارا الحقباني مع البريطانية هيرستوفا في وقت سابق أيضا، لقب البطولة للزوجي كذلك، على حساب الثنائي الروسية تامارا يارماكوفا والإسرائيلية إيزابيل بيلوس أيضا.