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رياضة

غارة جوية توقف مباراة في كرة القدم!

Lebanon 24
31-10-2022 | 15:00
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توقفت مباراة في الدوري الأوكراني الممتاز لكرة القدم بين شاختار دونيتسك وأولكسندريا في لفيف لأكثر من ساعة بعد انطلاق صفارات الإنذار محذرة من غارة جوية قبل أن يعود اللاعبون إلى أرض الملعب من جديد لاستكمال المباراة.
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وعند توقف المباراة كان أولكسندريا متقدما 1-صفر بفضل هدف أندريه تسوريكوف المبكر.

واستؤنفت المباراة بعد نحو ساعة و40 دقيقة وانتهت بتعادل الفريقين 2-2.

 
 
(العربية)
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