أهداف ليفاندوفسكي مع برشلونة تنعش خزائن بايرن ميونيخ... كيف ذلك؟

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يواصل نادي بايرن ميونخ الاستفادة من صفقة بيع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة، الصيف الماضي.وكان النادي الألماني قد تخلى عن هدافه السابق لصالح نظيره الكتالوني مقابل 45 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين أخرى كحوافز إضافية.وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عن استفادة بايرن من تألق ليفاندوفسكي مع البارسا هذه الأيام، بسبب الأهداف التي يسجلها باستمرار.وأشارت إلى أن العقد يتضمن حصول النادي البافاري على 1.25 مليون يورو حال تسجيل ليفاندوفسكي 25 هدفا على الأقل.وأكدت أن البند يتضمن كافة البطولات، ما يعني عدم تأثر بايرن بإقصاء البارسا من دوري أبطال أوروبا، إذ سيتقاضى أمواله حال مواصلة اللاعب تسجيله للأهداف في باقي المسابقات.ورفع صاحب الـ34 عاما سجله التهديفي إلى 18 هدفا بقميص البلوغرانا هذا الموسم، ما يعني تبقي 7 أهداف فقط لوصوله للمعدل المطلوب.