مفاجأة.. بيكيه يقتحم قائمة إسبانيا الأولية لمونديال قطر 2022

كشفت تقارير إعلامية إسبانية إن لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني، أدرج اسم مدافع نادي برشلونة، جيرارد بيكيه، ضمن القائمة الأولية لمنتخب "لاروخا"، استعدادًا لنهائيات كأس العالم قطر 2022، وذلك في مفاجأة وُصفت جماهيريًّا بأنها من العيار الثقيل.

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وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية الشهيرة أن بيكيه يعتبر واحدًا من بين 55 لاعبًا، وردت أسماؤهم ضمن لائحة المنتخب الإسباني الموسعة، استعدادًا لكأس العالم 2022، والتي أرسلها المدرب إنريكي مؤخرًا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



وأضافت الصحيفة أن قائمة إنريكي للمونديال، والتي سيختار منها 25 أو 26 لاعبًا لتمثل إسبانيا في دورة قطر، ضمَّت كل لاعبي برشلونة الإسبان، ما عدا الثنائي سيرجي روبيرتو وهيكتور بيليرين.





وغاب بيكيه عن المنتخب الإسباني منذ الإقصاء في دور الـ16 من نهائيات كأس العالم روسيا 2018، أمام منتخب البلد المضيف، بعد قرار اللاعب باعتزال اللعب دوليًّا.

وخاض مدافع برشلونة 102 مباراة مع منتخب بلاده، بواقع 8424 دقيقة لعب، مُسهمًا بـ8 أهداف (سجّل 5 أهداف، وقدّم 3 تمريرات حاسمات)، فيما حصل على 14 بطاقة صفراء وواحدة حمراء طوال مشواره الدولي، حسب إحصائيات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.



وكان بيكيه قد خرج في الموسم الجديد 2022-23 من حسابات مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز؛ إذ بات الأخير لا يعتمد على المدافع الإسباني إلا نادرًا، كما قالت تقارير إعلامية مؤخرًا إن تشافي منح الضوء الأخضر لإدارة النادي من أجل التخلص من اللاعب خلال الميركاتو الشتوي المقبل.



وكشفت "ماركا" أن مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، سيرخيو راموس، هو الآخر في قائمة إنريكي، لكن حظوظه في المشاركة بمونديال قطر 2022 ضئيلة جدًا، مقارنة بزملائه الآخرين، حسب ما أفاد به المصدر نفسه.



وأوضح ذات المصدر أن الإصابة التي تعرض لها المدافع إريك غارسيا مع فريقه برشلونة في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، أمام فالنسيا، ما تزال مقلقة بالنسبة للمدرب لويس إنريكي.

المصدر: win win