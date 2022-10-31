مشاركة بوغبا في "مونديال قطر" شبه مستحيلة.. والسبب؟

كشفت وسائل إعلام إيطالية أن بول بوغبا، نجم خط وسط يوفنتوس الإيطالي والمنتخب الفرنسي المشارك في كأس العالم قطر 2022، تعرض لإصابة جديدة خلال تدريب ناديه الأخير، ما جعل مشاركة اللاعب صاحب الـ29 عامًا في مونديال 2022 شبه مستحيلة.

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وقالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية إن الدولي الفرنسي بوغبا تعرض لإصابة جديدة خلال مشاركته في تدريبات يوفنتوس، وهي الإصابة التي ستُبعد متوسط الميدان عن الملاعب حتى مطلع 2023.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن بوغبا، العائد إلى تدريبات اليوفي قبل أسبوع تقريبًا، عانى من مشكلة عضلية في الفخذ، وسيتعين عليه البقاء خارج الملعب لمدة 10 أيام أخرى، قبل العودة إلى التدريبات مُجددًا.

وأضافت الصحيفة: "انقلب عالم بوغبا رأسًا على عقب مرة أخرى، في اللحظة التي بدأ فيها لاعب خط الوسط الفرنسي يرى النور في نهاية النفق، ها هي محطة أخرى وتأجيل آخر".

وتابعت: "باستثناء المعجزات، سيودع بوغبا 2022 دون أن يلعب بقميص يوفنتوس، وفوق ذلك كله، لن يشارك في المونديال؛ لأنه من الصعب للغاية الآن على مدرب منتخب فرنسا أن يفكر في المخاطرة ببوغبا كجزء من الفريق في مونديال قطر، والسبب في ذلك كله أنه (بوغبا) فضّل منذ البداية عدم الخضوع لعملية جراحية، الأمر الذي أخر عودته للملاعب".

ولم يظهر لاعب مانشستر يونايتد السابق بشكل تنافسي مع البيانكونيري منذ عودته إلى النادي بصفة انتقال حر خلال الصيف الماضي، حيث تعرض لتمزق في الغضروف المفصلي لإحدى ركبتيه في أثناء التدريب قبل انطلاق الموسم الجاري في الولايات المتحدة.

وحاول بوغبا علاج الإصابة من خلال عمليات الاستشفاء بعيدًا عن العمليات الجراحية، لكن تلك المحاولات لم تنجح، ليجد اللاعب نفسه مضطرًا لإجراء عملية جراحية، بعد أن نفدت كل محاولات العلاج التقليدية.

يُذكر أن المنتخب الفرنسي، حامل لقب كأس العالم 2018، سينافس في مونديال قطر 2022 من المجموعة الرابعة، التي تضم أيضًا منتخبات تونس والدنمارك وأستراليا.

المصدر: win win