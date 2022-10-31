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رياضة

الاتحاد المغربي يراسل أندية أوروبية بشأن إصابات لاعبيه

Lebanon 24
31-10-2022 | 12:30
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وجّه الاتحاد المغربي لكرة القدم خطابات إلى عدد من الأندية الأوروبية التي تضم لاعبين مغاربة خرجوا مصابين من مبارياتهم في مختلف دوريات القارة العجوز، وطلب من خلالها إمداده بملفاتهم الطبية، قبل الحسم في القائمة النهائية للمنتخب المغربي التي سيشارك بها في كأس العالم 2022.
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وfحسب ما أفاد به مصدر خاص لموقع winwin الرياضي، فإن الأندية المعنية تأخرت في بعث تقارير طبية إلى الاتحاد المغربي بشأن إصابات اللاعبين المرشحين لخوض المونديال مع منتخب المغرب، وفي مقدمتها نادي إشبيلية الإسباني، الذي طالت الإصابة مهاجمه يوسف النصيري وحارس مرماه ياسين بونو، ما دفع الطاقم الطبي للمنتخب المغربي إلى الاستفسار عن إصابتيهما.
وكان النصيري قد أُصيب في العضلة الخلفية للفخذ، ويرغب وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، في الوقوف على مدى خطورة إصابته، قبل الحسم في وضعه بالقائمة النهائية لـ"أسود الأطلس"، علمًا أنه وقف عن كثب على حجم خطورة إصابة اللاعبين (بونو والنصيري)، خلال زيارته لهما في إسبانيا قبل أيام.


وتوصل اتحاد الكرة لمعطيات من إشبيلية الإسباني، تؤكد أنه سيرسل الملفين الطبيين لبونو والنصيري في الأيام القليلة المقبلة، وسيتضمن الملف المدة المحتملةالتي سيغيبان خلالها عن الملاعب، بعدما غابا عن مباراة الفريق أمام رايو فايكانو، يوم السبت، لحساب الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.
كما وجّه الاتحاد المغربي خطابا آخر إلى نادي أنجيه الفرنسي، طلب فيه الحصول على تقرير طبي عن الحالة الصحية لسفيان بوفال، بعد أن كشفت تقارير صحافية فرنسية عن إصابته خلال حصة تدريبية خاضها الأسبوع الماضي، والأمر ذاته بشأن عبد الصمد الزلزولي، الذي يلعب لنادي أوساسونا، علما أن الركراكي التقى اللاعب في إسبانيا، وتحدث معه عن فرص مشاركته في المونديال القطري.

وأنهى وليد الركراكي ومساعده رشيد بن محمود جولةً أوروبية دشّناها من فرنسا، ثم عرجا على إسبانيا للاجتماع مع بعض لاعبي المنتخب المغربي هناك، ثم بلجيكا، وذلك قبل المعسكر الإعدادي المقرر شهر نوفمبر المقبل استعدادًا لمونديال قطر 2022.
ويخوض المنتخب المغربي منافسات كأس العالم 2022 من المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات بلجيكا وكندا وكرواتيا، ويفتتح البطولة بمواجهة كرواتيا يوم 23 تشرين الثاني في ملعب البيت، ثم يلاقي بلجيكا يوم 27 من الشهر ذاته في ملعب الثمامة، على أن يختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة كندا يوم 1 كانون الاول في ملعب الثمامة.
 
المصدر: win win

رياضة

كأس العالم2022

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