فينيسيوس: هذا المنتخب هو الأقوى في العالم حالياً!

كشف البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد الإسباني، عن مرشحيه للتتويج ببطولة كأس العالم 2022، مشيرًا إلى أن المنتخب الفرنسي يعتبر الأقوى في العالم حاليًا.



وقال فينيسيوس في تصريحات لموقع "sportbible"، ردًّا على سؤال حول ما إذا كانت البرازيل هي أقوى منتخب في الوقت الراهن: "الأمر صعب بعض الشيء.. أفضل فريق هو دائمًا الفريق الذي فاز بكأس العالم الأخيرة".

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وأضاف: "أعتقد أن فرنسا هي الأفضل في الوقت الحالي، لكن في كأس العالم يمكن أن يتغير ذلك، وهناك الكثير من المنتخبات التي لديها فرصة جيدة للفوز إلى جانب فرنسا، مثل الأرجنتين، التي تعمل بشكل جيد للغاية، البرازيل، إنجلترا، ألمانيا.. كلها منتخبات ستكون ستكون مرشحة للفوز بكأس العالم هذه، وقد تفوز البرازيل!".





وعن مشاركته الأولى في المونديال، قال فينيسيوس: "أعتقد أنني سألعب.. ستكون كأس عالم خاصة جدًا بالنسبة لي، ولكل من لديه آمال كبيرة في البرازيل".



وسينافس المنتخب البرازيلي في نهائيات كأس العالم "قطر 2022" من المجموعة السابعة، التي تضم أيضًا منتخبات صربيا وسويسرا والكاميرون.





وعن طموحاته في الانتقال للعب في دوري آخر، مثل الدوري الإنجليزي الممتاز، في وقت لاحق من مسيرته، قلل فينيسيوس من إمكانية مغادرته لقلعة "سانتياغو برنابيو".



وقال في هذا الشأن: "أنا سعيد للغاية هنا في ريال مدريد، وأعتقد أنني سألعب هنا حتى نهاية مسيرتي".



وواصل: "بالطبع، تجربة دوري آخر أمر مهم، وأعتقد أن الدوري الإنجليزي الممتاز هو دوري يريد كل لاعب اللعب فيه، لكن حلمي كان وسيظل دائمًا اللعب مع ريال مدريد".





ولم يُخفِ فينيسيوس رغبته في السير على خطى زميله في ريال مدريد، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والتتويج بالكرة الذهبية يوما ما، لكنه يعتقد أنه بحاجة إلى التحسن، إذا أراد الفوز بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم.



وأضاف فينيسيوس: "أنا سعيد للغاية بأداء كريم الموسم الماضي، وسعيد لأنني أسهمت قليلاً في كونه الأفضل في العالم، بعد أن عمل بجد في اللعب بأكبر نادٍ في العالم بعمر 34 (عامًا)".

وأوضح: "الأمر دائمًا صعب للغاية.. بنزيما لاعب مجتهد، ويستحق هذه الجائزة كثيرًا".



وتابع: "أنا دائمًا ما أكون مرتاحًا جدًا عندما ألعب.. أفكر دومًا في الأفضل لفريقي قبل كل شيء، وأحاول أن أبذل قصارى جهدي، وأن أكون أفضل نسخة من نفسي، عندما أكون على أرض الملعب".



وختم: "إذا كان بإمكاني أن أكون الأفضل في العالم بالمستقبل، فهذا يعتمد على كيفية سير موسمي.. يجب أن أستمر في العمل والتحسن لمواصلة تحقيق أحلامي".

المصدر: win win