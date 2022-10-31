فاران يطمئن الجماهير الفرنسية قبل 3 أسابيع من المونديال

بعث رافاييل فاران مدافع المنتخب الفرنسي، رسالة لطمأنة الجماهير الفرنسية قبل 3 أسابيع من انطلاق نهائيات كأس العالم قطر 2022 بقطر، بالتزامن مع خوضه مرحلة إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي للتعافي من الإصابة، استعدادا للمشاركة في المونديال.

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وتعرَّض فاران لإصابة في عضلة الفخذ يوم 22 تشرين الأول، في مباراة فريقه مانشستر يونايتد التي انتهت بالتعادل 1-1 مع تشيلسي ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ما جعله يغيب عن مباريات فريقه الأخيرة، ليواجه خطر الغياب عن صفوف منتخب فرنسا في كأس العالم.



ويواصل فاران العلاج بمركز "كلير فونتين" الخاص بتحضيرات المنتخب الفرنسي، وعينه على التعافي سريعًا واستعادة جاهزيته البدنية قبل انطلاق المونديال، حيث بعث برسالة إلى محبيه أكد فيها تفاؤله الشديد بالمشاركة في العرس العالمي.





وكتب فاران في حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام": "شكرًا لرسائلكم هذا الأسبوع (يقصد الجماهير)، أنا أتدرب بجدية وأشعر بتحسن كبير">

كما بعث رسالة لزملائه في يونايتد وشجعهم قبل موقعة وست هام التي لُعبت الأحد وانتهت بفوز الشياطين الحمر بهدف نظيف.





ويأمل فاران ألّا يتكرر معه سيناريو عام 2016 عندما كان مصابًا ويسابق الزمن للحاق بالمشاركة في كأس الأمم الأوروبية، لكنه فشل في ذلك وعُوض آنذاك بعادل رامي، ورغم أن نوع الإصابة مختلف هذه المرة، فإن فاران لا يزال يواجه شبح الغياب عن المونديال.



ويملك فاران في رصيده 87 مباراة دولية، أبرزها كانت في كأس العالم 2018 بروسيا، عندما أسهم في تتويج المنتخب الفرنسي بلقبه العالمي الثاني، إذ كان، وفقا لمحللين، أحد أهم اللاعبين في التشكيلة الأساسية للمدرب ديدييه ديشامب.



ويستهل المنتخب الفرنسي حملة الدفاع عن لقبه في كأس العالم 2022 من المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات الدنمارك وتونس وأستراليا.

المصدر: win win