منتخب فرنسا يتلقى خبرا سارا قبل انطلاق مونديال قطر

تلقى منتخب فرنسا خبرا سارا الاثنين، بعودة ظهيره لوكاس هرنانديز إلى التمارين مع فريقه بايرن ميونخ بعد غياب طويل بسبب الإصابة، وذلك قبل أسابيع معدودة على انطلاق مونديال "قطر 2022".



وتعرض ابن الـ26 عاما لإصابة عضلية في أعلى الفخذ خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا بين بايرن وبرشلونة الإسباني (2-0) في منتصف الشهر الماضي، وتشكل عودته إلى التمارين خبرا جيدا لمدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان، الذي سيعلن عن تشكيلته لمونديال قطر في التاسع من تشرين الثاني، لاسيما أن "الديوك" مهددون بكثير من الغيابات بسبب الإصابات.

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وعشية مباراة البايرن الهامشية ضد إنتر الإيطالي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا (ضمن الفريقان التأهل)، أفاد مدرب النادي البافاري يوليان ناغلسمان، بأن هرنانديز لن يكون متواجدا في تشكيلة لقاء الغد ضد إنتر رغم عودته للتمارين الجماعية.



ولكن المدافع الفرنسي سيحظى بثلاث فرص أخرى لاستعادة جاهزيته البدنية ضد هرتا برلين وفيردر بريمن وشالكه، قبل توقف الدوري الألماني بسبب المونديال القطري الذي ينطلق في 20 الشهر المقبل ويستمر حتى 18 كانون الأول.



وتبدأ فرنسا حملة الدفاع عن اللقب العالمي في 22 تشرين الثاني ضد أستراليا ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم الدنمارك وتونس.

(روسيا اليوم)