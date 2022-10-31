اللعنة تلاحق لوكاكو.. اصابة جديدة قبل أسابيع من المونديال!

أعلن إنتر تجدد إصابة نجمه البلجيكي روميلو لوكاكو في عضلات الساق بعد أيام قليلة من تعافيه من إصابة عضلية أبعدته لقرابة شهرين.



البلجيكي عاد للمشاركة في لقاء فكتوريا بلزن الأسبوع الماضي بدوري أبطال أوروبا وسجل هدفاً، ثم شارك كبديل أيضاً في مباراة سامبدوريا السبت الماضي.

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وذكر بيان النادي الإيطالي أن المهاجم أظهرت الفحوصات أنه يعاني من تمدد عضلي في عضلات الساق اليسرى، وسيتم تقييم حالته في الأيام المقبلة.





وبحسب "إف سي إنتر نيوز" أن لوكاكو سيغيب عن مباراتي بايرن ميونخ ويوفنتوس المقبلتين بالتأكيد، ولكن سيحاول أن يكون جاهزاً لآخر مباراتين للفريق أمام بولونيا وأتالانتا قبل المونديال.

لوكاكو عاد لإنتر هذا الموسم على سبيل الإعارة من ناديه الأصلي تشيلسي مقابل 7.5 مليون يورو تقريباً عقب موسم غير موفق في لندن مع البلوز.



المصدر: غول