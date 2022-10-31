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رياضة

دي بروينه: كأس العالم 2022 قد يكون الأخير بالنسبة لي

Lebanon 24
31-10-2022 | 16:00
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اعترف كيفين دي بروينه نجم مانشستر سيتي ومنتخب بلجيكا بأنه يمكن أن تكون نهائيات كأس العالم قطر 2022 هي الأخيرة بالنسبة له.

وقال دي بروينه في تصريحات عقب قيادة فريقه للفوزعلى ليستر سيتي: "من الواضح أنني أبلغ من العمر 31 عامًا ولا أعرف ما الذي سيحدث في غضون أربع سنوات".
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وأضاف: "هذه هي المشاركة الثالثة في كأس العالم وأفهم ما هو قادم ولا يمكنني التحدث نيابة عن شخص آخر سيكون هناك للمرة الأولى، نحن لا نتحدث عن ذلك فالجدول الزمني محموم للغاية".

قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم سينصب اهتمام دي بروينه بقوة على مواجهات السيتي، حيث يلعب فريق جوارديولا أربع مباريات في ثلاث مسابقات خلال 13 يومًا فقط قبل انطلاق مونديال قطر 2022.
 
المصدر: غول

رياضة

كأس العالم2022

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