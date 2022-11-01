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رياضة

رسمياً.. غياب بول بوغبا عن منتخب فرنسا في كأس العالم 2022

Lebanon 24
01-11-2022 | 03:00
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أعلن وكيل أعمال الفرنسي بول بوغبا، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، غيابه عن منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم 2022، بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

وقالت رافاييلا بيمنتا وكيل أعمال بوغبا: "سيغيب بول عن منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم 2022؛ لأنه لم يتعافَ من العملية الجراحية التي أجراها في الركبة".
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وأضافت بيمنتا: "بوغبا راجع الطبيب الأمس واليوم في تورينو وبيتسبيرغ، وتم إبلاغه بحاجته لوقتٍ للشفاء من العملية الجراحية التي خضع لها في الركبة".

وختمت بيمنتا: "لن يكون بوغبا قادرًا على المشاركة مع فريقه يوفنتوس قبل فترة التوقف الدولية التي تسبق كأس العالم 2022، ولن يشارك مع منتخب فرنسا في المونديال".

وخضع بوغبا لعملية جراحية في الركبة بشهر أيلول الماضي، وذكر مدرب يوفنتوس الإيطالي، ماسيمليانو أليغري، أن السيدة العجوز ستستعيد خدمات بوغبا في شهر كانون الثاني 2023.


وتعرض الدولي الفرنسي للإصابة خلال الفترة الإعدادية لفريق يوفنتوس للموسم الجديد 2022-23؛ إذ عاد لفريق السيدة العجوز بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.
 

وتعرض المنتخب الفرنسي، صاحب لقب كأس العالم 2018، لنكسة جديدة بعد إعلان غياب بوغبا عن كأس العالم 2022؛ إذ سبق ذلك تأكيد غياب نغولو كانتي لاعب تشيلسي الإنجليزي عن تشكيلة الديوك في مونديال 2022؛ بسبب الإصابة.

وأوقعت قرعة نهائيات كأس العالم 2022 منتخب فرنسا (صاحب لقبي كأس العالم 1998 و2018) في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات أستراليا والدنمارك وتونس.
 
 
المصدر: win win

رياضة

كأس العالم2022

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