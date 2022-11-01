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رياضة

منتخب ويلز يدرس تغيير اسمه بعد كأس العالم 2022

Lebanon 24
01-11-2022 | 06:00
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أكدت وسائل إعلام بريطانية أن الاتحاد الويلزي لكرة القدم يدرس تغيير اسم منتخب بلاده من ويلز، إلى "سيمرو"، بعد نهاية مشاركته في بطولة كأس العالم 2022.
ويشارك منتخب ويلز لأول مرة في تاريخه بنهائيات كأس العالم 2022، وأوقعتهم القرعة في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران وإنجلترا والولايات المتحدة الأميركية.
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وقال رئيس الاتحاد الويلزي لكرة القدم، نويل موني، في تصريحات لوكالة الأنباء البريطانية نقلتها صحيفة تلغراف:" ينبغي أن نطلق على منتخبنا اسم سيمرو دوليًّا، وهو الاسم الذي نطلقه عليه محليًا بلهجتنا".

وأضاف موني: "على المستوى المحلي، نطلق اسم سيمرو على منتخبنا، وهذا الاسم يجب إطلاقه عليه عالميًا، وعند النظر لموقعنا الإلكتروني فنحن نتحدث عن أنفسنا باسم سيمرو".

وتابع موني حديثه:" لدينا عمل ينتظرنا على المستوى الدولي، وسنخوض كأس العالم 2022 باسم منتخب ويلز، وفي عام 2023 سنجري محادثات مع الأطراف المختلفة، سواء الجهات الحكومية أو مجلس إدارة الاتحاد والمسؤولين عن الأندية واللاعبين، من أجل تغيير الاسم".

وذكر موني، أنهم أجروا مناقشات غير رسمية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بشأن إمكانية قبول تحركاتهم باستخدام اسم سيمرو عوضًا عن منتخب ويلز في المباريات الدولية القادمة.
 
المصدر: win win

رياضة

كأس العالم2022

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