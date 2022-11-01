الألماني بريمه: مونديال قطر لن يتأثر بحملات التشويه

أكد النجم الأسطوري أندرياس بريمه أن قطر ستقدم نسخة مميزة عندما تستضيف نهائيات كأس العالم 2022.

وفي مقابلة حصرية أجراها مع موقع winwin الرياضي، تحدث الألماني بريمه الذي خاض ثلاث نسخ من كأس العالم، وكان أحد أفضل المدافعين في أوروبا، عن رأيه بمشاركة منتخب ألمانيا وتوقعاته للمنتخبات المرشحة للفوز باللقب.

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وعن توقعاته لمنتخب ألمانيا في كأس العالم 2022، قال بريميه انه دائماً ما يكون المنتخب الألماني من بين أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب العالمي، لقد حقق اللقب أربع مرات سابقا، وبعد الخروج المبكر من نهائيات روسيا 2018 آمل أن يقدموا الأداء المنتظر منهم، وأن يصلوا على الأقل إلى الدور نصف النهائي.





واعتقد الالماني أن منتخبات مثل فرنسا وإسبانيا والأرجنتين والبرازيل هم الأقرب للتتويج باللقب؛ بسبب الإمكانات والخيارات الكبيرة وأيضا للخبرة التي تمتلكها الأسماء المتوفرة لديهم، ولكن يمكن القول أيضا أن هناك مرشحي الشخصي للفوز باللقب وهو منتخب هولندا، إنهم فريق رائع ولديهم مدرب رائع (لويس فان غال).

وعن نجاح قطر في تنظيم المونديال، حملات التشويه ضدها، قال: أنا لست سياسيًا، ولا أريد الحديث كثيرا في هذا الموضوع، لكني أعتقد أن البطولة ستسير بشكل جيد للغاية في قطر. بالنسبة إلى الأوروبيين، فإن كأس العالم التي تقام في الشتاء هو أمر غريب بعض الشيء، لكن أصدقائي في أميركا الجنوبية على سبيل المثال سعداء للغاية للاستمتاع بالبطولة على الشاطئ".

المصدر: win win