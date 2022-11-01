Advertisement

رياضة

الألماني بريمه: مونديال قطر لن يتأثر بحملات التشويه

Lebanon 24
01-11-2022 | 03:30
A-
A+
Doc-P-1006300-638028907528191518.jpg
Doc-P-1006300-638028907528191518.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد النجم الأسطوري أندرياس بريمه أن قطر ستقدم نسخة مميزة عندما تستضيف نهائيات كأس العالم 2022.
 
وفي مقابلة حصرية أجراها مع موقع winwin الرياضي، تحدث الألماني بريمه الذي خاض ثلاث نسخ من كأس العالم، وكان أحد أفضل المدافعين في أوروبا،  عن رأيه بمشاركة منتخب ألمانيا وتوقعاته للمنتخبات المرشحة للفوز باللقب.
Advertisement

وعن توقعاته لمنتخب ألمانيا في كأس العالم 2022، قال بريميه انه دائماً ما يكون المنتخب الألماني من بين أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب العالمي، لقد حقق اللقب أربع مرات سابقا، وبعد الخروج المبكر من نهائيات روسيا 2018 آمل أن يقدموا الأداء المنتظر منهم، وأن يصلوا على الأقل إلى الدور نصف النهائي.

واعتقد الالماني أن منتخبات مثل فرنسا وإسبانيا والأرجنتين والبرازيل هم الأقرب للتتويج باللقب؛ بسبب الإمكانات والخيارات الكبيرة وأيضا للخبرة التي تمتلكها الأسماء المتوفرة لديهم، ولكن يمكن القول أيضا أن هناك مرشحي الشخصي للفوز باللقب وهو منتخب هولندا، إنهم فريق رائع ولديهم مدرب رائع (لويس فان غال).
وعن نجاح قطر في تنظيم المونديال، حملات التشويه ضدها، قال: أنا لست سياسيًا، ولا أريد الحديث كثيرا في هذا الموضوع، لكني أعتقد أن البطولة ستسير بشكل جيد للغاية في قطر. بالنسبة إلى الأوروبيين، فإن كأس العالم التي تقام في الشتاء هو أمر غريب بعض الشيء، لكن أصدقائي في أميركا الجنوبية على سبيل المثال سعداء للغاية للاستمتاع بالبطولة على الشاطئ".
 
المصدر: win win

رياضة

كأس العالم2022

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
06:00 | 2022-11-01
05:40 | 2022-11-01
05:22 | 2022-11-01
03:00 | 2022-11-01
02:17 | 2022-11-01
00:00 | 2022-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website