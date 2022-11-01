استدعاء عبد الرزاق حمد الله لقائمة منتخب المغرب لمونديال قطر

استدعى المدير الفني لمنتخب المغرب، وليد الركراكي، هداف نادي اتحاد جدة السعودي، عبد الرزاق حمد الله، إلى قائمة "أسود الأطلس" استعدادا لخوض نهائيات مونديال "قطر 2022".





ولم ينضم حمد الله لقائمة منتخب المغرب منذ أكثر من ثلاثة أعوام بالرغم من أرقامه التهديفية المميزة في الدوري السعودي، بقرار تأديبي من اتحاد الكرة المغربي، بسبب مغادرة اللاعب لمعسكر المنتخب بشكل مفاجئ قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر.

Advertisement

ويلعب المغرب في نهائيات كأس العالم التي تنطلق في قطر في 20 تشرين الثاني الجاري، في المجموعة السادسة التي تضم بلجيكا وكرواتيا وكندا، ويأمل "أسود الأطلس" ببلوغ الدور الثاني للمرة الثانية في تاريخهم بعد مونديال 1986.