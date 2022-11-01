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رياضة

استدعاء عبد الرزاق حمد الله لقائمة منتخب المغرب لمونديال قطر

Lebanon 24
01-11-2022 | 05:22
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استدعى المدير الفني لمنتخب المغرب، وليد الركراكي، هداف نادي اتحاد جدة السعودي، عبد الرزاق حمد الله، إلى قائمة "أسود الأطلس" استعدادا لخوض نهائيات مونديال "قطر 2022".


ولم ينضم حمد الله لقائمة منتخب المغرب منذ أكثر من ثلاثة أعوام بالرغم من أرقامه التهديفية المميزة في الدوري السعودي، بقرار تأديبي من اتحاد الكرة المغربي، بسبب مغادرة اللاعب لمعسكر المنتخب بشكل مفاجئ قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر.
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ويلعب المغرب في نهائيات كأس العالم التي تنطلق في قطر في 20 تشرين الثاني الجاري، في المجموعة السادسة التي تضم بلجيكا وكرواتيا وكندا، ويأمل "أسود الأطلس" ببلوغ الدور الثاني للمرة الثانية في تاريخهم بعد مونديال 1986.
المصدر: روسيا اليوم

رياضة

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