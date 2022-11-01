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رياضة

ميسي يطلب الراحة من باريس قبل كأس العالم!

Lebanon 24
01-11-2022 | 05:40
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أكدت تقارير صحفية أن ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق ونجم باريس سان جيرمان الحالي يريد الحصول على بعض الراحة قبل كأس العالم في قطر الشهر الجاري.

وجاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي "إيدول جاستون" العامل في شبكة "تي واي سي"، والذي سبق له إجراء أكثر من حديث مع النجم الأرجنتيني.
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وذكر جاستون أن ميسي قد يطلب من المدير الفني لباريس سان جيرمان كريستوف جالتييه ألا يلعب آخر مباراة للفريق قبل كأس العالم.

ويخوض باريس ثلاثة لقاءات قبل كأس العالم تبدأ بمواجهة يوفنتوس مساء اليوم قبل أن يلعب ضد لوريان يوم الأحد القادم وضد أوسير في الأسبوع التالي.

جدير بالذكر أن الأرجنتيني ستخوض بطولة كأس العالم ضمن المجموعة الثالثة التي تضم المملكة العربية السعودية والمكسيك بالإضافة إلى بولندا.
 
 
المصدر: موقع جول

رياضة

كأس العالم2022

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