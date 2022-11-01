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رياضة
وفاة رياضي الفنون القتالية المختلطة ألكسندر بيساريف عن 33 عاماً
Lebanon 24
01-11-2022
|
12:00
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توفي رياضي الفنون القتالية المختلطة (MMA) الروسي ألكسندر بيساريف، عن عمر يناهز 33 عاما، اليوم الثلاثاء.
وأفادت وكالة "تاس" أن المقاتل الروسي توفي أثناء نومه، ولم يكن يعاني من أي مشاكل صحية مزمنة، ووفقا للفحوصات الأولية، فإن الوفاة كانت نتيجة تسمم غذائي.
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وقال مصدر لوكالة "تاس" إن زوجة بيساريف موجودة في المستشفى بسبب مشاكل صحية.
وشارك بيساريف في البطولات التابعة لمنظمات RCC و Fight Nights.
وآخر نزال خاضه في شباط 2020، عندما خسر أمام مكسيم أوسويان.
في المجموع ، خاض بيساريف خمس نزالات في MMA، سجل ثلاثة انتصارات وعانى من خسارتين.
(روسيا اليوم)
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