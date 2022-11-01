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رياضة

رغم اعتزاله... ضمّ بيكيه إلى قائمة منتخب إسبانيا

Lebanon 24
01-11-2022 | 15:00
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ضم لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا المدافع المخضرم جيرارد بيكيه إلى القائمة الأولية لكأس العالم 2022 على الرغم من اعتزاله الدولي بعد خروج "الماتادور" من المونديال الماضي في روسيا عام 2018.

ولا يعيش بيكيه أفضل أيامه مع برشلونة، بل إنه يقضي أسوأ مواسمه بقميص النادي الذي ارتداه قبل 14 عاماً، بعدما شارك في 8 مباريات كبديل، وأصبح آخر خيار حتى بعد أزمة الإصابات التي ضربت خط دفاع الفريق.
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ولعب بيكيه 102 مباراة مع منتخب إسبانيا فاز خلالها ببطولة كأس العالم 2010 وبطولة يورو 2012.
 
 
(العربية)

رياضة

كأس العالم2022

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