23
o
بيروت
24
o
طرابلس
6
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
23
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
رغم اعتزاله... ضمّ بيكيه إلى قائمة منتخب إسبانيا
Lebanon 24
01-11-2022
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ضم لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا المدافع المخضرم جيرارد بيكيه إلى القائمة الأولية لكأس العالم 2022 على الرغم من اعتزاله الدولي بعد خروج "الماتادور" من المونديال الماضي في روسيا عام 2018.
ولا يعيش بيكيه أفضل أيامه مع برشلونة، بل إنه يقضي أسوأ مواسمه بقميص النادي الذي ارتداه قبل 14 عاماً، بعدما شارك في 8 مباريات كبديل، وأصبح آخر خيار حتى بعد أزمة الإصابات التي ضربت خط دفاع الفريق.
Advertisement
ولعب بيكيه 102 مباراة مع منتخب إسبانيا فاز خلالها ببطولة كأس العالم 2010 وبطولة يورو 2012.
(العربية)
رياضة
كأس العالم2022
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سرٌّ لدى عون سيقلب الطاولة.. هل اقتربت تسوية جديدة؟
Lebanon 24
سرٌّ لدى عون سيقلب الطاولة.. هل اقتربت تسوية جديدة؟
06:00 | 2022-11-01
01/11/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمرُ حُسِم.. هل سيتغيّر سعر الدولار الرسمي اليوم؟
Lebanon 24
الأمرُ حُسِم.. هل سيتغيّر سعر الدولار الرسمي اليوم؟
03:50 | 2022-11-01
01/11/2022 03:50:01
Lebanon 24
Lebanon 24
عون "يفضح" نفسه
Lebanon 24
عون "يفضح" نفسه
03:00 | 2022-11-01
01/11/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع إضافي بسعر الدولار.. هكذا افتتحت صباحا السوق الموازية
Lebanon 24
ارتفاع إضافي بسعر الدولار.. هكذا افتتحت صباحا السوق الموازية
03:04 | 2022-11-01
01/11/2022 03:04:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما عمل فيها لـ 13 عاماً.. مذيع الـ MTV يترك المحطة وينتقل إلى الـ LBCI (صور)
Lebanon 24
بعدما عمل فيها لـ 13 عاماً.. مذيع الـ MTV يترك المحطة وينتقل إلى الـ LBCI (صور)
05:00 | 2022-11-01
01/11/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
17:00 | 2022-11-01
"مانشستر يونايتد" يحظر علم "الجزار"! (صورة)
12:00 | 2022-11-01
وفاة رياضي الفنون القتالية المختلطة ألكسندر بيساريف عن 33 عاماً
09:00 | 2022-11-01
ثنائي منتخب تونس سيلجأ للقناع الطبي للمشاركة في مونديال قطر
06:00 | 2022-11-01
منتخب ويلز يدرس تغيير اسمه بعد كأس العالم 2022
05:40 | 2022-11-01
ميسي يطلب الراحة من باريس قبل كأس العالم!
05:22 | 2022-11-01
استدعاء عبد الرزاق حمد الله لقائمة منتخب المغرب لمونديال قطر
فيديو
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
04:24 | 2022-10-31
02/11/2022 01:28:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
09:00 | 2022-10-29
02/11/2022 01:28:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
05:39 | 2022-10-29
02/11/2022 01:28:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact