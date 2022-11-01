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رياضة

"مانشستر يونايتد" يحظر علم "الجزار"! (صورة)

Lebanon 24
01-11-2022 | 17:00
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قام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بحظر علم لمشجعي الفريق، يكرمون من خلاله المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز.

وأصبح مارتينيز البالغ 24 عاما، من اللاعبين المفضلين لدى الجماهير في أولد ترافورد، بعد انتقاله إلى يونايتد قادما من أياكس مقابل 55 مليون جنيه إسترليني في الميركاتو الصيفي الماضي.
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وأطلق على مارتينيز، لقب "الجزار"، بسبب أسلوبه العدواني الخشن في اللعب ضد الخصوم.
وكرم بعض مشجعي يونايتد، خلال الفوز 1-0 على وست هام، الأحد، لاعبهم ليساندرو مارتينيز، من خلال رفع علم الأرجنتين مع صورة "ساطور" في الوسط، في إشارة إلى "الجزار".

ونشر مارتينيز صورة للعلم، وقال إنها "لا تصدق" عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد المباراة.

لكن وفقا لإذاعة "توك سبورت"، تم حظر العلم من قبل النادي، بسبب وضع سلاح أبيض على العلم العملاق.

وقدم مارتينيز عرضا رائعا أمام وست هام، وفاز في جميع مواجهته الأرضية، و3 من 4 مواجهات هوائية، واسترد الكرة بنجاح 3 مرات، وأرسل 58 تمريرة ناجحة بنسبة 92%.
 
 
مانشستر يونايتد يحظر علم
 
(روسيا اليوم)
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