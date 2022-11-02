غوارديولا يتوقع مشاركة ووكر وفيليبس في مونديال قطر

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قال مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، اليوم الثلاثاء، إن لاعبي فريقه كايل ووكر وكالفين فيليبس سيتعافيان من إصابتيهما في الوقت المناسب ليشاركا مع منتخب إنجلترا في مونديال 2022.ومن المقرر أن يعلن غاريث ساوثغيت، المدير الفني لإنجلترا، تشكيلته الأسبوع المقبل، ومن غير المرجح أن يرى ووكر أو فيليبس يعودان إلى الملاعب قبل تسمية مجموعته المكونة من 26 لاعبا للبطولة التي تبدأ في 20 نوفمبر الجاري.وردا على سؤال عن فرص لاعبيه فيليبس ووكر في المشاركة بكأس العالم، قال غوارديولا "من المحتمل، بحسب الطريقة التي يتعافيان بها.. لا أعرف نية غاريث، لكن من المحتمل".وخضع ووكر لعملية جراحية في الفخذ الشهر الماضي، بينما خضع فيليبس لجراحة في كتفه في سبتمبر، ولعب كلاهما دورا رئيسيا في وصول إنجلترا إلى نهائي بطولة أمم أوروبا العام الماضي.وفي السياق ذاته، قال غوارديولا، إن فيليبس كان متقدما على ووكر في شفائه، لكنه ما زال يقوم فقط بجلسات تدريب "جزئية" و"غير متصلة".وختم "أعرف مدى أهمية كأس العالم.. لكنني لن أشرك لاعبا أشعر أنه غير جاهز من حيث اللياقة البدنية، أو إيقاع (اللعب)".تجدر الإشارة إلى أن نهائيات كأس العالم ستنطلق في قطر في 20 تشرين الثاني الحالي وتستمر حتى الـ18 من الشهر المقبل.