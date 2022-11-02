أرقام مهمة في كأس العالم.. سجل الفائزين باللقب وعدد مرات الفوز

Advertisement

في العشرين من تشرين الثاني الجاري، تنطلق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، وستكون مباراة الافتتاح بين أصحاب الأرض مع منتخب الإكوادور في استاد البيت.ومنذ انطلاقة بطولة كأس العالم، 8 منتخبات قومية فقط تمكنت من الفوز بالكأس، التي كانت تعرف سابقا باسم "كأس جول ريميه"، تيمنا باسم الفرنسي صاحب فكرة بطولة كأس العالم والأب الروحي لها، من عام 1930 إلى عام 1970، وكأس بطولة كأس العالم من عام 1974 حتى الآن.ورغم مشاركة العشرات من المنتخبات في البطولة الكروية الأهم في العالم، فإنه لم يفز بهذه البطولة إلى 8 منتخبات فقط.فازت البرازيل بالكأس في 1970 إلى الأبد، بعد حصولها على كأس البطولة 3 مرات، وفقا لما نصت عليه قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم.- البرازيل: فازت بالبطولة 5 مرات- ألمانيا: فازت بالبطولة 4 مرات- إيطاليا: فازت بالبطولة 4 مرات- الأرجنتين: فازت بالبطولة 2 مرة- فرنسا: فازت بالبطولة 2 مرة- أوروغواي: فازت بالبطولة 2 مرة- إسبانيا: مرة واحدة- إنكلترا: مرة واحدة- 2018 فرنسا- 2014 ألمانيا- 2010 إسبانيا- 2006 إيطاليا- 2002 البرازيل- 1998 فرنسا- 1994 البرازيل- 1990 ألمانيا الغربية- 1986 الأرجنتين- 1982 إيطاليا- 1978 الأرجنتين- 1974 ألمانيا الغربية- 1970 البرازيل- 1966 إنجلترا- 1962 البرازيل- 1958 البرازيل- 1954 ألمانيا الغربية- 1950 أوروغواي- 1938 إيطاليا- 1934 إيطاليا- 1930 أوروغواي