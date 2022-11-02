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رياضة

لاعب عربيّ يدخل تاريخ الدوري الأميركي... من هو؟

Lebanon 24
02-11-2022 | 15:00
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أصبح هاني مختار مهاجم ناشفيل أول لاعب ألماني يتوج بجائزة اللاعب الأكثر قيمة في الدوري الأميركي لكرة القدم للمحترفين وذلك بعدما حصل على النسبة الأعلى من الأصوات يوم الثلاثاء.

وتصدر مختار (27 عاماً) السوداني الأصل، والمولود في برلين التصويت الذي جرى بين اللاعبين والأجهزة الفنية للأندية ووسائل الإعلام، بحصوله على 48.03% من الأصوات، وحل سيباستيان دريوسي لاعب أوستن في المركز الثاني بحصوله على 16.80% من الأصوات يوم الثلاثاء.
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وتصدر مختار قائمة هدافي الموسم الحالي من الدوري الأميركي بتسجيله 23 هدفا و11 تمريرة حاسمة لكن فريقه ناشفيل خرج من الدور الأول الفاصل على يد لوس أنجلوس غالاكسي.

وقال مختار خلال مراسم تكريمه: إنها لحظة هائلة بالنسبة لي ولعائلتي، عندما جئت إلى هنا قبل ثلاثة أعوام، الكثير من الناس لم تكن تعرف الكثير بشأن كرة القدم، وبالكاد كنت معروفا بينهم، هذا الأمر تغير حاليا.
 
 
(العربية)
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