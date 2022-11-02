لاعب جديد مهدد بالغياب عن كأس العالم 2022!

تلقى المنتخب الأوروغوياني صدمة جديدة، عقب الإعلان عن معاناة داميان سواريز مدافع خيتافي الإسباني، من حمل عضلي زائد في أوتار الركبة اليسرى، ما يهدد فرصة مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال قطر 2022.

وأعلن خيتافي في بيانٍ رسمي أن سواريز البالغ من العمر 34 عاماً، يواجه مشكلات صحية بفعل حمل عضلي زائد في أوتار الركبة اليسرى، موضحاً أن فرص مشاركته في المونديال تتوقف على المدة الزمنية التي سيستغرقها اللاعب من أجل التعافي.





وكان قد تعرض سواريز لإصابته الحالية أثناء المشاركة مع خيتافي، في المواجهة التي حقق خلالها الفوز على ضيفه إلتشي بهدف دون رد في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

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ووجد سواريز نفسه مجبراً على مغادرة أرضية الملعب منذ الدقيقة التاسعة، بسبب آلام عضلية، ما يهدّد فرصة مشاركته في المونديال القطري.

جدير بالذكر أن لعنة الإصابات تلاحق منتخب أوروغواي بقوة خاصة مع فقدانه خدمات رونالد أراوخو مدافع برشلونة الذي خضع لعملية جراحية في وقت سابق.

ويخوض منتخب أوروغواي، بطل كأس العالم مرتين عامي 1930 و1950، منافسات مونديال 2022 ضمن المجموعة الثامنة إلى جانت منتخبات البرتغال وغانا وكوريا الجنوبية.

المصدر: win win