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رياضة

مونديال قطر يكافئ رافينيا على ولائه لمنتخب البرازيل

Lebanon 24
03-11-2022 | 00:00
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أكدت تقارير صحفية إسبانية أن البرازيلي رافينيا دياز، جناح برشلونة الإسباني، تلقى عرضًا لتمثيل منتخب إيطاليا عندما كان لاعبا في صفوف ليدز يونايتد الإنجليزي، مفضلا تمثيل منتخب البرازيل.

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وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن رافينيا يمتلك جواز سفر إيطالي وكان بإمكانه اللعب لصفوف "الآتزوري"، لكنه فضل تمثيل البرازيل لأن حلمه كان السير على نهج النجم البرازيلي السابق رونالدينيو.

وأوضحت الصحيفة أن رافينيا بالفعل حقق حلمه بالانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني وتمثيل البرازيل، وبات قريبا من المشاركة مع منتخب "السامبا" في كأس العالم قطر 2022.


وذكرت الصحيفة أن مشاركة رافينيا في مونديال قطر 2022 تُعد بمثابة مكافأة ولاء بعدما رفض تمثيل إيطاليا التي فشلت في التأهل إلى كأس العالم، عكس البرازيل التي تعد من أكبر المرشحين للفوز باللقب.

تجدر الإشارة إلى أن  رافينيا انتقل إلى صفوف برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي قادما من ليدز يونايتد مقابل 58 مليون يورو، بعدما رفض عرضا للانتقال إلى تشيلسي.
 

ولعب رافينيا 11 مباراة في الليغا بقميص برشلونة، سجل خلالها هدفا واحدا وقدّم تمريرتين حاسمتين، وخاض 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا، لم يسجل خلالها ولم يقدّم أي تمريرة حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي، خاض رافينيا 11 مباراة مع منتخب البرازيل، سجل خلالها 5 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وسيخوض المنتخب البرازيلي نهائيات كأس العالم قطر 2022، من المجموعة السابعة التي تضم أيضًا منتخبات صربيا وسويسرا والكاميرون.
 
 
المصدر: WIN WIN

رياضة

كأس العالم2022

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