الأرجنتيني خورخي سولاري يدعم المنتخب السعودي في كأس العالم

وجه الأرجنتيني خورخي سولاري، مدرب المنتخب السعودي السابق، رسالة دعم وتشجيع للاعبي المنتخب السعودي قبل مشاركتهم في كأس العالم 2022.



وقال سولاري، في مقابلة نشرت على صفحة المنتخب السعودي الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تحية طيبة للشعب السعودي الموجود دائمًا في ذاكرتي، وأتمنى أن يقدموا أداءً جيدًا خلال مباريات كأس العالم".

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وتمنى سولاري، أن ينتهي لقاء منتخب السعودية ومنتخب الأرجنتين يوم 22 تشرين الثاني في دور المجموعات من مونديال 2022، بالتعادل السلبي دون أهداف، لتسير الأمور بشكل جيد لهما، وللاستمتاع ولتأهلما، والتقدم بالجولات التالية. وقال سولاري، في مقابلة نشرت على صفحة المنتخب السعودي الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تحية طيبة للشعب السعودي الموجود دائمًا في ذاكرتي، وأتمنى أن يقدموا أداءً جيدًا خلال مباريات كأس العالم".وتمنى سولاري، أن ينتهي لقاء منتخب السعودية ومنتخب الأرجنتين يوم 22 تشرين الثاني في دور المجموعات من مونديال 2022، بالتعادل السلبي دون أهداف، لتسير الأمور بشكل جيد لهما، وللاستمتاع ولتأهلما، والتقدم بالجولات التالية.



ووجه مدرب المنتخب السعودي السابق، رسالة لتشكيلة الأخضر المشاركة في مونديال 2022، قائلًا فيها:" العبوا بكامل قوتكم، كما لعبتم في كأس العالم 1994 بحماس وبدعم من الجميع، يجب أن تبذلوا قصارى جهدكم في جميع المباريات".



ودرب الأرجنتيني سولاري، المنتخب السعودي عام 1994، وتأهل معهم إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 1994، وخرجوا من البطولة على يد منتخب السويد، بعد الخسارة بنتيجة (1-3).

المصدر: win win