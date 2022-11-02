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رياضة

شاهد.. أغنية خاصة بمنتخب تونس في كأس العالم 2022

Lebanon 24
02-11-2022 | 15:58
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قامت مجموعة من المشجعين للمنتخب التونسي تطلق على نفسها "مجموعة قرطاج الموسيقية" بتأليف أغنية "نجمة وهلال" لدعم المنتخب الوطني خلال كأس العالم 2022.
وحاولت المجموعة أن تحفّز لاعبي الجيل الحالي عبر كلمات عاطفية وذكرتهم بجيل مونديال 1978 الذي قدم أداءً رائعاً وحقق أول فوز في تاريخ أفريقيا والعرب بالمونديال.
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وتحدثت الأغنية أيضًا عن تاريخ تونس ضد الاحتلال الفرنسي ومقاومته، مطالبين لاعبي المنتخب بالتحلي بنفس العزيمة والإصرار في كأس العالم قطر 2022.
 
 
وشارك المنتخب التونسي في 5 نسخ سابقة من بطولة كأس العالم، لكنه لم ينجح في تخطي الدور الأول في أي منها، وتمكن منتخب نسور قرطاج من تحقيق الفوز بمواجهتين فقط في جميع المشاركات، وتعادل في 4 مباريات وهزم في 9.


يذكر أن المنتخب التونسي سيشارك في كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم منتخب فرنسا حامل اللقب، ومنتخبي الدنمارك وأستراليا.
 
 
المصدر: win win

رياضة

كأس العالم2022

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