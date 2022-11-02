رغم التواجد بقائمة إنريكي.. بيكيه وراموس يغيبان عن كأس العالم!

حلم الإسباني سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان، بالعودة لمنتخب بلاده واللعب في كأس العالم مجددًا، قد يتأجل هذا العام رغم تواجده بقائمة إسبانيا الأولية لكأس العالم.



وقام لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا، بضم راموس مع جيرارد بيكيه مدافع برشلونة للقائمة الأولية لمنتخب بلاده المكونة من 55 لاعبًا، سيختار منهم 26 لاعبًا بالقائمة النهائية التي يتم إرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم 11 تشرين الثاني الجاري للمشاركة في مونديال قطر الذي ينطلق يوم 20 من نفس الشهر.

Advertisement

ولكن صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت أن إنريكي سيستبعد كل منهما من المونديال، رغم تحسن الحالة البدنية لراموس الذي عانى من إصابات متكررة خلال بدايته مع باريس.





وأشارت إلى أن عدم تواجد بيكيه يبدو منطقيًا بشكل أكبر، بسبب ابتعاده عن المشاركة كأساسي هذا الموسم، ليصبح غيابه مع راموس هو الاحتمال الأقرب، مع عدم استبعاد حدوث أي مفاجأة.



وبالنسبة لمدافع باريس على وجه التحديد، فيرفض صاحب الـ36 سنة الاستسلام، ويريد الاستمرار في الملاعب حتى يبلغ من العمر 40 سنة للمشاركة في كأس العالم 2026.

واعترف سيرخيو راموس أنه يحلم بالمشاركة في كأس العالم قطر 2022، مؤكدًا تطلعه للعودة إلى صفوف المنتخب الإسباني، مع احترام تام للقرار النهائي، الذي سيتخذه المدرب لويس إنريكي.



وقال راموس في تصريحات صحفية: "الكل يعرف ما يعنيه لي الدفاع عن ألوان منتخب بلادي، على الرغم من أنه كان عامًا صعبًا بسبب الإصابات، أشعر الآن أنني بحالة جيدة مرة أخرى، وأنا مستعد حاليًا".

وأضاف: "في النهاية، ليس القرار بيدي، ما زلت أحلم بالدفاع عن ألوان المنتخب الوطني، حلمي هو الذهاب إلى كأس العالم، عليَّ أن أقنع المدرب الذي أحترمه، أتمنى أن تسنح لي الفرصة بالعودة لخوض المونديال".



ولعب راموس مع منتخب إسبانيا في الأربع نسخ الماضية من كأس العالم وتوج مع بلاده بلقبها الأول في مونديال جنوب إفريقيا 2010.



جدير بالذكر أن راموس عاد ليشارك بقوة مع باريس في 17 مباراة هذا الموسم بعد غيابه أغلب فترات الموسم الماضي للإصابة.