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رياضة

فيرنر يثير مخاوف جماهير ألمانيا قبل المونديال

Lebanon 24
02-11-2022 | 17:30
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خرج تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج ومنتخب ألمانيا، من مباراة فريقه ضد شاختار دانييتسك الأوكراني، ضمن منافسات الجولة السادسة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، مصابا في كاحله الأيسر اليوم الأربعاء، وذلك قبل أقل من 3 أسابيع من مونديال قطر 2022.
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وتعرض فيرنر للإصابة في الدقيقة 13، إثر كرة مشتركة وتدخل عنيف مع قائد شاختار تاراس ستيباننكو.

حاول فيرنر الاستمرار في اللعب، قبل أن يشير باتجاه مقعد البدلاء بضرورة تغييره.

ويعتبر فيرنر، الذي خاض 55 مباراة دولية مسجلا 24 هدفا، قلب الهجوم الصريح الوحيد في صفوف منتخب بلاده إلى جانب زميله كاي هافيرتز.

وتأتي إصابة فيرنر في وقت صعب لألمانيا، قبل أقل من 3 اسابيع من انطلاق مونديال قطر يوم 20 تشرين ثان الجاري ويستمر حتى 18 كانون أول المقبل.
المصدر: كووورة

رياضة

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