قطر تضبط 144 نسخة مقلّدة لكأس العالم!

أعلنت وزارة الداخلية القطرية اليوم الأربعاء، ضبط أكثر من 140 كأسا مقلّدة لجائزة كأس العالم، مشيرة إلى أنّ هذه البضائع كان أصحابها يعتزمون بيعها عبر الإنترنت في الإمارة.



وقالت الوزارة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنّ أجهزتها "تمكّنت من ضبط 144 كأسا مقلدة تماثل كأس بطولة العالم فيفا "قطر 2022"، في مخالفة لقانون رقم 10 لسنة 2021 في ما يخص تدابير استضافة كأس العالم".

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وأوضحت أنّه تم "ضبط هذه البضائع المزوّرة بعد توافر معلومات تفيد بوجود موقع إلكتروني يروّج لبيع كؤوس تحاكي الشكل الحقيقي لكأس العالم".



وأكدت أنّه "تمّ التوصل إلى المتهمين، حيث ضبطت بحوزتهم مجموعة من الكؤوس المقلدة، وسيتم استكمال الإجراءات القانونية بحقّهم".



وذكّرت الوزارة بأن الاتّحاد الدولي لكرة القدم "نشر العديد من الرسائل التوعوية، تحذر من استخدام حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بكأس العالم "قطر 2022"، دون الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة للفيفا".