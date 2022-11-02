Advertisement

رياضة

قطر تضبط 144 نسخة مقلّدة لكأس العالم!

Lebanon 24
02-11-2022 | 18:00
A-
A+
Doc-P-1006904-638030287996915967.jpg
Doc-P-1006904-638030287996915967.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الداخلية القطرية اليوم الأربعاء، ضبط أكثر من 140 كأسا مقلّدة لجائزة كأس العالم، مشيرة إلى أنّ هذه البضائع كان أصحابها يعتزمون بيعها عبر الإنترنت في الإمارة.

وقالت الوزارة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنّ أجهزتها "تمكّنت من ضبط 144 كأسا مقلدة تماثل كأس بطولة العالم فيفا "قطر 2022"، في مخالفة لقانون رقم 10 لسنة 2021 في ما يخص تدابير استضافة كأس العالم".
Advertisement

وأوضحت أنّه تم "ضبط هذه البضائع المزوّرة بعد توافر معلومات تفيد بوجود موقع إلكتروني يروّج لبيع كؤوس تحاكي الشكل الحقيقي لكأس العالم".

وأكدت أنّه "تمّ التوصل إلى المتهمين، حيث ضبطت بحوزتهم مجموعة من الكؤوس المقلدة، وسيتم استكمال الإجراءات القانونية بحقّهم".

وذكّرت الوزارة بأن الاتّحاد الدولي لكرة القدم "نشر العديد من الرسائل التوعوية، تحذر من استخدام حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بكأس العالم "قطر 2022"، دون الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة للفيفا".
 
المصدر: كووورة

رياضة

كأس العالم2022

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
03:30 | 2022-11-03
03:00 | 2022-11-03
00:00 | 2022-11-03
17:50 | 2022-11-02
17:30 | 2022-11-02
17:15 | 2022-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website