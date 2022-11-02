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رياضة

جراحة في الوجه لمهاجم توتنهام تهدد مشاركته في مونديال قطر

Lebanon 24
02-11-2022 | 17:50
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أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء، أن مهاجمه الكوري الجنوبي سون هيونج مين، سيخضع لعملية جراحية بسبب كسر حول عينه اليسرى، ما يهدد مشاركته في مونديال قطر.

وأُجبر سون على الخروج خلال الشوط الأول في فوز فريقه على مرسيليا الفرنسي (2 - 1)، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة، ليضمن توتنهام مكانه في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.
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وقال سبيرز في بيان له اليوم الأربعاء: "يمكننا أن نؤكد أن سون سيخضع لعملية جراحية لتثبيت كسر حول عينه اليسرى.. بعد الجراحة سيبدأ مرحلة إعادة التأهيل مع طاقمنا الطبي، وسنقوم بنشر آخر المستجدات للجماهير في الوقت المناسب".

ولم يحدد نادي توتنهام موعدًا لعودة الدولي الكوري الجنوبي، إلا أنه يواجه سباقًا مع الزمن ليكون لائقًا لمباراة منتخب بلاده الافتتاحية في كأس العالم ضد الأوروجواي في 24 الشهر الحالي، قبل أن يواجه زملاء سون البرتغال وغانا ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

ويعتبر سون قائد منتخب كوريا أحد أبرز اللاعبين وأيقونة وطنية بفضل مآثره مع النادي والمنتخب، إذ سجل 35 هدفًا في 106 مباريات دولية، وفاز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية عام 2018، ليضمن الإعفاء من الخدمة الوطنية.

وبات من شبه المؤكد أن يغيب سون عن قمة توتنهام وليفربول في الدوري الأحد المقبل، ضمن منافسات المرحلة 15، كما يواجه رجال المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي نوتنغهام فورست في كأس رابطة الأندية المحلية وليدز قبل التوقف تحضيرًا لكأس العالم.

ويحتل توتنهام المركز الثالث في البريميرليغ برصيد 26 نقطة من 13 مباراة متأخرًا بفارق 5 نقاط عن آرسنال المتصدر، علمًا بأن الاخير يملك مباراة مؤجلة.
المصدر: كووورة

رياضة

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