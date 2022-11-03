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رياضة

هل المكسيك أصعب من الأرجنتين على السعودية؟

Lebanon 24
03-11-2022 | 06:00
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رأى الإعلامي الرياضي تركي العواد أن أزمة المنتخب السعودي في كأس العالم دائمًا ما تكون في مباراة الافتتاح وليس المباراة الأخيرة، ولذلك فإن مباراة المكسيك قد تكون ليس لها قيمة.
وقال العواد خلال تصريحات عبر برنامج "في المرمى" على قناة العربية: " أعتقد أن المباراة الأخيرة ستكون قيمتها ليست كبيرة، ومشكلة المنتخب السعودي دائمًا في المباراة الأولى، التي تكون نتائجها غير جيدة".
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وتابع: "مباراة الأرجنتين إذا لم نظهر بالمستوى الجيد وأنهينا المباراة بنتيجة معقولة سواء بالتعادل أو الخسارة والفريق ظهر متماسك، أعتقد أن المنتخب السعودي يستطيع البناء على هذا الأمر".


واختتم العواد تصريحاته قائلًا: "المنتخب السعودي لن يخاف من منتخب المكسيك على الرغم من أن تصنيفه رقم 13، ولكن منتخبات الكونكاكاف مختلفة، وتصنيفهم عالي لأن تصفياتهم بها منتخبات ضعيفة".


جاء ذلك ردًا على الأقاويل التي تؤكد على أن مواجهة السعودية أمام المكسيك ستكون أصعب من مباراة الأرجنتين في بداية مشوار الأخضر بالمونديال.
 
 
المصدر: جول

رياضة

كأس العالم2022

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