اليكم سجل الفائزين بكأس العالم وعدد مرات الفوز

في العشرين من الشهر الجاري، تنطلق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، وستكون مباراة الافتتاح بين أصحاب الأرض مع منتخب الإكوادور في استاد البيت.



ومنذ انطلاقة بطولة كأس العالم، 8 منتخبات قومية فقط تمكنت من الفوز بالكأس، التي كانت تعرف سابقا باسم "كأس جول ريميه"، تيمنا باسم الفرنسي صاحب فكرة بطولة كأس العالم والأب الروحي لها، من عام 1930 إلى عام 1970، وكأس بطولة كأس العالم من عام 1974 حتى الآن.

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ورغم مشاركة العشرات من المنتخبات في البطولة الكروية الأهم في العالم، فإنه لم يفز بهذه البطولة إلى 8 منتخبات فقط.



فازت البرازيل بالكأس في 1970 إلى الأبد، بعد حصولها على كأس البطولة 3 مرات، وفقا لما نصت عليه قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم.

أكثر المنتخبات فوزا بكأس العالم:



البرازيل: فازت بالبطولة 5 مرات

ألمانيا: فازت بالبطولة 4 مرات

إيطاليا: فازت بالبطولة 4 مرات

الأرجنتين: فازت بالبطولة 2 مرة

فرنسا: فازت بالبطولة 2 مرة

أوروغواي: فازت بالبطولة 2 مرة

إسبانيا: مرة واحدة

إنجلترا: مرة واحدة البرازيل: فازت بالبطولة 5 مراتألمانيا: فازت بالبطولة 4 مراتإيطاليا: فازت بالبطولة 4 مراتالأرجنتين: فازت بالبطولة 2 مرةفرنسا: فازت بالبطولة 2 مرةأوروغواي: فازت بالبطولة 2 مرةإسبانيا: مرة واحدةإنجلترا: مرة واحدة

وفيما يلي سجل الفائزين باللقب منذ انطلاق المسابقة في 1930:



2018 فرنسا

2014 ألمانيا

2010 إسبانيا

2006 إيطاليا

2002 البرازيل

1998 فرنسا

1994 البرازيل

1990 ألمانيا الغربية

1986 الأرجنتين

1982 إيطاليا

1978 الأرجنتين

1974 ألمانيا الغربية

1970 البرازيل

1966 إنجلترا

1962 البرازيل

1958 البرازيل

1954 ألمانيا الغربية

1950 أوروغواي

1938 إيطاليا

1934 إيطاليا

1930 أوروغواي