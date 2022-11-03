نصيحة مدريدية من أنشيلوتي لمنتخب إسبانيا

وجه كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني، نصيحة إلى منتخب إسبانيا قبل المشاركة في كأس العالم 2022، التي ستنطلق في قطر خلال الشهر الحالي.



وأكد أنشيلوتي أن المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد الأسبق، يجب أن ينضم لمنتخب بلاده في كأس العالم المقبلة.

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وكانت قائمة منتخب إسبانيا المبدئية لنهائيات كأس العالم 2022 شهدت مفاجأة من طرف المدرب لويس إنريكي، بوجود سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي بها.

وتضم القائمة الأولية لمنتخب إسبانيا تضم 55 لاعبا، سيتم اختيار 25 أو 26 منهم لتكوين القائمة النهائية لفريق "لاروخا" في كأس العالم 2022.



وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عقب مباراة ريال مدريد وسيلتيك الاسكتلندي في دوري أبطال أوروبا: "راموس لا يزال واحدا من أفضل المدافعين في العالم".



وأضاف في رده على سؤال بشأن اختيار اللاعب بقائمة إسبانيا: "أعتقد أن راموس يجب أن يذهب إلى كأس العالم دون أدنى شك".