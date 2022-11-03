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رياضة

مبابي يطيح برقم ميسي القياسي في دوري الأبطال

Lebanon 24
03-11-2022 | 15:00
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حطم مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي الرقم القياسي لزميله في الفريق ليونيل ميسي وفقا لشبكة "أوبتا" المتخصصة بالإحصائيات.

وسجل مبابي هدفا في مباراة الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس الإيطالي.
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ليصبح مبابي أصبح أصغر لاعب في تاريخ البطولة يصل إلى 40 هدفا بعمر 23 عاما و 10 أشهر و 13 يوما.

ليحطم بذلك رقم ميسي القياسي، إذ سجل النجم الأرجنتيني 40 هدفا بعمر 24 سنة و 4 أشهر و 8 أيام.
 
 
(روسيا اليوم)
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