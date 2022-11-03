بشكل مفاجئ.. بيكيه يعلن اعتزاله!

أعلن جيرارد بيكيه رسمياً اليوم الخميس اعتزاله كرة القدم وأن مباراة السبت القادم في الدوري هي الأخيرة له في الكامب نو.

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وعرض بيكيه مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "تويتر" مشيراً فيه إلى أن مواجهة ألميريا السبت القادم في الجولة 13 من الدوري الإسباني ستكون الأخيرة له في كامب نو.وذكر بيكيه أنه بعد مرور 25 عاماً عن التحاقه ببرشلونة حان الوقت لتوديع أفضل ناد في العالم وأنه لن يلعب لأي فريق آخر.