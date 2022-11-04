مواجهة من العيار الثقيل بانتظار ريال مدريد في ثمن نهائي دوري الأبطال

حجز نادي ريال مدريد حامل اللقب مقعده في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في صدارة مجموعته، بعد اكتساحه ضيفه سيلتك الاسكتلندي بنتيجة 5-1 أمس الأربعاء.



ومن المرجح أن تضع قرعة الدور ثمن النهائي التي ستقام الاثنين المقبل في مدينة نيون السويسرية، النادي الملكي في مواجهة صعبة.

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وعلى الرغم من تأهل ريال مدريد في صدارة مجموعته وضمانه التواجد في المستوى الأول في القرعة إلى جانب أندية مرشحة للظفر باللقب القاري على غرار بايرن ميونخ، ومانشستر سيتي، إلا أن فشل ليفربول وباريس سان جيرمان في تصدر مجموعتيهما وتواجدهما في المستوي الثاني قد يسفر عن صدام أحدهما بالريال في مواجهة نارية.



وبالإضافة إلى ليفربول وباريس سان جيرمان، فإن القرعة قد تضع الريال في مواجهة إنتر ميلان الإيطالي، أو آينتراخت فرانكفورت الألماني، أو ميلان الإيطالي، أو بوروسيا دورتموند الألماني، أو كلوب بروج البلجيكي، وكل هذه الأندية تأهلت إلى الدور ثمن النهائي بعدما حلت في المركز الثاني في مجموعاتها.

(روسيا اليوم)