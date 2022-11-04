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رياضة
أرسنال يتصدر في الدوري الاوروبي ويونايتد يخوض مواجهة فاصلة
Lebanon 24
04-11-2022
|
03:00
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منح هدف كيران تيرني في الشوط الأول الفوز بهدف دون رد لفريقه أرسنال على ضيفه زيوريخ وصدارة المجموعة الأولى في الدوري الأوروبي لكرة القدم، لكن مانشستر يونايتد سيكتفي بالمركز الثاني في مجموعته وسيخوض مواجهة فاصلة في شباط المقبل.
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وسجل تيرني هدفاً بتسديدة من مدى بعيد ليمنح أرسنال الفوز في مباراة سيطر عليها إلى حد كبير لكنه اضطر لتحمل ضغط الفريق السويسري في النهاية ليختتم مباريات المجموعة برصيد 15 نقطة بفارق نقطتين عن أيندهوفن الهولندي صاحب المركز الثاني.
وأبعد غابرييل جيسوس دون قصد تسديدة كانت في طريقها للمرمى عبر زميله فابيو فييرا عندما سددها على بُعد أمتار قليلة من الحارس يانيك بريشر.
وسجل زيوريخ هدفاً من هجمة نادرة على مرمى أصحاب الأرض في الشوط الثاني، لكن الحكم ألغاه بداعي تسلل أدريان جيريرو، كما أهدر الضيوف عدة فرص في وقت متأخر لإدراك التعادل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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