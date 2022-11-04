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رياضة
كونفرنس ليغ: باشاك شهير وألكمار وبراتيسلافا لثمن النهائي
Lebanon 24
04-11-2022
|
06:00
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لحقت أندية باشاك شهير التركي وألكمار الهولندي وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي بركب المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة كونفرنس ليغ في كرة القدم عقب الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات.
ولحقت الأندية الثلاثة بوست هام يونايتد الإنكليزي (المجموعة الثانية) وفياريال الإسباني (الثالثة) وديورغاردن السويدي (السادسة) وسيفاسبور التركي (السابعة).
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وتأهل إسطنبول باشاك شهير إلى ثمن النهائي بفوزه على ضيفه هارتس الاسكتلندي 3-1 ليضمن صدارة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف أمام فيورنتينا الإيطالي الفائز على مضيفه أر أف أس اللاتفي 3-صفر.
ويخوض فيورنتينا الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي مع أحد أصحاب المركز الثالث في مسابقة الدوري الأوروبي حسب نظام المسابقة.
وحجز ألكمار بطاقته بفوزه على ضيفه ومطارده المباشر دنبيرو الأوكراني 2-1، ليضمن الصدارة برصيد 15 نقطة بفارق خمس نقاط أمام الأخير.
وضمن سلوفان براتيسلافا تأهله بفوزه على مضيفه فيلنيوس الليتواني 2-1، ليؤكد صدارته المجموعة الثامنة برصيد 11 نقطة وبفارق الأهداف أمام بازل السويسري الفائز على مضيفه بيونيك الأرميني بالنتيجة ذاتها.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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