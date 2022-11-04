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رياضة

الإصابة تحرم فيرنر من المونديال

Lebanon 24
04-11-2022 | 09:00
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مني المنتخب الألماني لكرة القدم بخسارة جهود مهاجمه تيمو فيرنر في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، بداعي الإصابة.

وأعلن نادي رازن بال شبورت لايبزيغ أن تيمو فيرنر مهاجم منتخب ألمانيا سيغيب عن مونديال 2022 في قطر بسبب إصابة في الكاحل.
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 وقال لايبزيغ في بيان "لسوء الحظ، أظهرت الفحوصات التي خضع لها اليوم في لايبزيغ إصابته بتمزق في الكاحل الأيسر وبالتالي سيغيب حتى نهاية 2022".

 وتعرض فيرنر إلى الإصابة الأربعاء خلال مباراة فريقه أمام مضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني (4-صفر) في وارسو في الجولة السادسة الأخيرة من دوري المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، في خبر سيء لمدرب المنتخب الألماني هانزي فليك الذي يستعد للإعلان عن التشكيلة النهائية من 26 لاعباً للعرس العالمي المقرر في الفترة بين 20 تشرين الثاني الحالي و18 كانون الأول المقبل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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