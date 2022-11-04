منتخب الاعلام اللبناني يفوز على منتخب قدامى اللاعبين اللبنانيين الدوليين في كرة القدم

نظمت جمعية اللقاء الشبابي اللبناني الفلسطيني، في اجواء عيد الاستقلال وبرعاية وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس ممثلاً بالحكم الدولي السابق الكابتن حيدر قليط، مباراة في كرة القدم على كأس الاستقلال بين منتخب قدامى اللاعبين الدوليين ومنتخب الإعلام الرياضي جرت المباراة على ملعب قصقص، حيث إنتهت بفوز منتخب الإعلام الرياضي اللبناني بنتيجة 6 اهداف مقابل 5. وقاد المباراة طاقم حكام اتحاديا.

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وحضر المباراة جمهور من محبي اللعبة، وقد اتسمت المباراة بالندية والحماسة امتدت على المدرجات وشاركت اسماء ونجوم كروية مرت في تاريخ الكرة اللبنانية تركت الاثر والسحر والمتعة الكروية لما ما تملك من اللمحات والمتعة الكروية التي نفتقدها اليوم في ملاعبنا.



وضم فريق قدامى اللاعبين الدوليين كل من: حسن ايوب وعدنان بليق وعمر ادلبي ويوسف فرحات وحازم الغور وناصر بختي وابراهيم دهيني وخالد بهلوان وجهاد محمد وبسام قصاص، فيما مثلهم في حراسة المرمى محمد ايوب، رائد ابو النصر ورواد الحكيم.

وضم منتخب الاعلام الرياضي نخبة من الزملاء الاعلاميين الرياضيين الذين اظهروا علو كعبهم في المباراة بقيادة المدرب القدير احمد دبورة الذي تسلم كأس المباراة .وشكر الكابتن دبورة منظمي الدورة ووزير الشباب والرياضة على رعايته متوجها بتحية تقدير لقدامى اللاعبين اللبنانيين الدوليين الذين سطروا تاريخ كرة القدم اللبنانية في الثمانينات والتسعينات .