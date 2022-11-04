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رياضة

"فيفا" يوجه رسالة للفرق المشاركة في كأس العالم بقطر .. ما مضمونها؟

Lebanon 24
04-11-2022 | 10:36
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حثّ الاتحاد الدولي لكرة القدم الدول المشاركة في كأس العالم 2022، على التركيز على كرة القدم عندما تبدأ البطولة بقطر في 20 تشرين الثاني الجاري.

وأكد الفيفا لـCNN أن "الرسالة التي وقّعها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو، والأمينة العامة للاتحاد، فاطمة سمورا، أُرسلت إلى الدول الـ32 المشاركة في الحدث العالمي دون أن يكشف عن محتواها".
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ونشرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية تقريرًا قالت فيه إنها اطلعت على الرسالة التي جاء فيها "رجاء، لنركز الآن على كرة القدم".

وجاء في الرسالة أيضا: "نعلم أن كرة القدم لا تعيش في الفراغ لكننا ندرك أيضًا بنفس الدرجة أن هناك الكثير من التحديات والصعوبات ذات الطبيعة السياسية حول العالم".

وقال الفيفا ايضاً: "رجاء لا تسمحوا لكرة القدم أن تنجر إلى المعركة الأيديولوجية أو السياسية الموجودة حاليا".

وجاءت الرسالة بعد احتجاجات من جانب الفرق المشاركة في البطولة حول معاملة العمال المهاجرين في قطر.

وأكد متحدث باسم الاتحاد الإنجليزي لـCNN تلقي هذه الرسالة دون أن يكشف عما جاء فيها.
المصدر: CNN

رياضة

كأس العالم2022

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