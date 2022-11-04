منتخب قطر يضع اللمسات الأخيرة قبل وديتي بنما وألبانيا

يواصل منتخب قطر تحضيراته في معسكره بإسبانيا، استعدادًا لمواجهة منتخب الإكوادور في افتتاح نهائيات كأس العالم قطر 2022، يوم 20 تشرين الثاني الجاري، وذلك ضمن المجموعة الأولى للمونديال، التي تضم أيضًا المنتخبين الهولندي والسنغالي.

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ويلتقي المنتخب القطري بمنتخب بنما، غدًا السبت في مباراة تجريبية غير رسمية، قبل المواجهة الودية الرسمية أمام منتخب ألبانيا يوم التاسع من الشهر الجاري، التي سيعود بعدها الفريق إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث سينتظم في معسكر مغلق بأسباير زون، قبيل المشاركة في نهائيات كأس العالم.

ومن المتوقع أن يُدخل المدرب الإسباني فيليكس سانشيز، تغييرات طفيفة على مستوى التشكيل الرسمي للمنتخب خلال مواجهتي بنما وألبانيا، بهدف تقييم وضعية جميع العناصر المتاحة، وإن كانت المؤشرات تؤكد على أنه سيسعى للحفاظ على القوام الرئيسي للمنتخب، مع تغيير الرسم التكتيكي لخطة اللعب.



وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن الجهاز الفني للمنتخب القطري وضع خلال تدريبات أمس الخميس اللمسات الأخيرة على الأسلوب والتشكيل الذي سيخوض به المنتخب المواجهة أمام بنما، حيث من المتوقع أن يبدأ سانشيز اللقاء بتشكيلة مكونة من: مشعل برشم في حراسة المرمى وبيدرو ميغيل وبسام الراوي وطارق سلمان وعبد الكريم حسن وهمام الأمين في خط الدفاع، وكريم بوضياف وعبد العزيز حاتم وحسن الهيدوس في خط الوسط، وأكرم عفيف والمعز علي في خط الهجوم، مع وجود خيارات بديلة في الشوط الثاني عبر إشراك كل من: محمد وعد وبوعلام خوخي وعلي أسد وإسماعيل محمد ومحمد مونتاري.





وستمكِّن مواجهة الغد، والمواجهة المقبلة أمام ألبانيا، الجهاز الفني للمنتخب القطري من وضع تصور جيد حول وضعية الكثير من اللاعبين، بعد أن ركز خلال الآونة الأخيرة على مشاهدة النقاط السلبية، وتكريس النواحي الإيجابية، ووضع الحلول التي تضمن التوصل للرؤية المناسبة ضمن مسار التحضيرات الراهنة، قبل أيام من خوض منافسات المونديال.

المصدر: win win