الإسباني هييرو: مونديال قطر سيكون في أعلى مستوى من حيث التنظيم

أشاد نجم المنتخب الإسباني السابق فيرناندو هييرو، باستعدادات دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 بعد 16 يوما من الآن، مشيرا إلى أن هذه النسخة ستكون استثنائية ومن بين الأفضل على مرِّ التاريخ.

وفي تصريحات لشبكة قنوات "بي إن سبورت"، هنأ هييرو دولة قطر بحسن التنظيم، وقال: "بداية أهنئ القطريين على كل ما قاموا به من أجل استضافة كأس العالم، الجميع يعلم الحب الذي أكنه لهذا البلد، حيث أجد دائما الاهتمام من شعب قطر كلما كنت هناك".

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ورأى أن "مونديال قطر سيكون في أعلى مستوى من حيث التنظيم والاستعراض"، مضيفاً: "كأس العالم بقطر ستكون أكبر نسخة على مستوى التنظيم والاستعراض المنتظر، بوجود 8 ملاعب ذات جودة عالية".



وأردف: "المسافة القريبة بين الملاعب تجعلنا نتابع مباراتين في يوم واحد أو أكثر، والجماهير ستتعايش بأمن في العاصمة الدوحة وفي طقس جميل، لذا يجب القول إننا أمام نسخة رائعة ومن بين الأفضل على مر التاريخ".





وتأتي تصريحات نجم الريان القطري السابق، قبل أيام قليلة عن انطلاق أكبر حدث كروي في العالم، ليضم صوته إلى مجموعة من النجوم العالميين البارزين الذين يتوقعون أن يكون مونديال قطر من بين أفضل النسخ على مر تاريخ البطولة.



جدير بالذكر أن تصريحات هييرو، جاءت خلال حفل تكريمه من شركة متخصصة في مجال المعادن الثمينة بإسبانيا، حيث تمّ تقديم عملة نقدية تتضمن صورته، في حفل حضره العديد من الوجوه الكروية البارزة على غرار المدرب فيسينتي ديل بوسكي والنجم البرتغالي السابق لويس فـيغو.



وتخوض إسبانيا منافسات مونديال قطر ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أيضا منتخبات ألمانيا واليابان وكوستاريكا.

المصدر: win win