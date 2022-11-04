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رياضة
كشف هوية الفريق الذي سيدربه زيدان بعد مونديال قطر
Lebanon 24
04-11-2022
|
17:00
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كشفت تقارير صحفية مساء الجمعة، عن الخطوة المقبلة للفرنسي زين الدين زيدان الذي يستعد للعودة للتدريب مجددا.
وابتعد زيدان البالغ من العمر 50 عاما، عن التدريب منذ رحيله عن ريال مدريد في عام 2021، وتم ربطه بالعديد من الأندية، لكن المدرب الفائز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، رفض هذه العروض.
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وذكر الصحفي الإسباني سيرجيو فالنتين من "esRadio"، أن زيدان سيتولى الإشراف على تدريب منتخب بلاده، بعد نهائيات كأس العالم في قطر.
ووفقا للمعلومات الواردة عن الصحفي الإسباني، فإن رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو غريت، قرر تعيين زيدان على رأس منتخب "الديوك"، خلفا لديدييه ديشامب، مهما كانت النتيجة المحققة في مونديال قطر.
ومن جانبها، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن زيدان كان مستعدا لانتظار المنتخب الفرنسي "مهما احتاج من وقت"، لكنه الآن يتجه نحو استلام المهمة وخلافة ديشامب بعد انتهاء المونديال.
وتبدأ فرنسا مشوارها في كأس العالم، في 22 تشرين الثاني الحالي ضد أستراليا، قبل مواجهة الدنمارك ثم تونس.
(روسيا اليوم)
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