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رياضة

غوارديولا يكشف موقف هالاند من المشاركة في لقاء فولهام

Lebanon 24
05-11-2022 | 00:00
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كشف بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن مهاجمه إرلينغ هالاند يشعر "بحال أفضل بكثير"، في مسعاه للعودة إلى الفريق للمشاركة في لقاء فولهام غدا السبت في الدوي الإنجليزي.

وغاب هالاند عن المباراتين الأخيرتين لمانشستر سيتي أمام إشبيلية الإسباني في دوري أبطال أوروبا وليستر سيتي في الدوري بسبب إصابة في القدم والمرض.
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واستأنف المهاجم الدولي النرويجي التدريبات الكاملة أمس الخميس، ويأمل غوارديولا في أن يكون نجمه جاهزا لمواجهة فولهام.

وقال غوارديولا عشية مباراة فريقه ضد فولهام: "إنه (هالاند) أفضل بكثير. سنقرر اليوم (الجمعة). إنها خطوة جيدة، بداية التدريب، لكن الآن لدينا (حصة) أخرى وسنرى".

وأثار غوارديولا التساؤلات بعد أن أبقى نجمه الآخر الشاب فيل فودن على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين بالدوري، قبل أن يدخل في الفوزين على برايتون وليستر.

ولكن المدرب الإسباني قال إنه لم يكن عدم رضا عن مستوى فودن بل ببساطة يقوم بالمداورة لإبقاء الجميع بحلة جيدة في ظل الجدول المزدحم قبل كأس العالم.

وبرر "رياض (محرز) جلس على مقاعد البدلاء وجاك غريليش وبرناردو سيلفا و(إيلكاي) غوندوغان وكيفن دي بروين. هذه ليست مشكلة. لدينا العديد من اللاعبين وعلينا الاستعانة بهم. أنا أطالب بالأفضل وأريد الأفضل منهم. سيحدث هذا في المستقبل. لقد كان الأمر كذلك دائما".
 
(روسيا اليوم) 
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